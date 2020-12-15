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В Алматы Toyota потеряла управление и снесла ели

Водитель отметил, что у него сегодня день рождения.

Фото : zakon.kz15 декабря 2020, 00:40

В Алматы Toyota несколько раз кувыркнулось и снесло ели, передает корреспондент zakon.kz.

Со слов водителя, Toyota Cresta двигалась в северном направлении по проспекту Суюнбаю, не доезжая улицы Енисейской, при перестроении автомобиль потащило в сторону разделительной аллеи, где столкнувшись с бордюром неуправляемое авто подбросило.

Toyota кувыркнулось несколько раз и снесла на своем пути елки. Авто отбросило на проезжую часть. Водитель был один в автомобиле. Ему повезло, что у него праворульное авто - крышу сдавило на месте кресла пассажира. Водитель серьезных травм не получил. Он сам выбрался из авто и ждал сотрудников дорожной полиции.

На место происшествия прибыло пожарное авто, так как очевидцы испугались, что может случится пожар. Водитель отметил, что у него был день рождения.


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