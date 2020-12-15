Выборщики избрали Байдена президентом США

20 января, Джо Байден официально станет 46-м президентом США.

Демократ Джозеф Байден обошел действующего президента США Дональда Трампа по количеству отданных за него в понедельник в ходе голосования в штатах голосов выборщиков, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Новым президентом США избран Джо Байден, а вице-президентом — Камала Харрис. Это стало известно по голосованию коллегии выборщиков, сообщает газета The Washington Post.

На момент публикации Байден заручился поддержкой 302 выборщиков. Трампа поддержали 232 человека (данные по CNN). Необходимый минимум для победы — 270 голосов. Байден преодолел этот уровень, когда были учтены голоса выборщиков Калифорнии: у нее их 55, пишет AP.

Таким образом, 20 января в ходе церемонии инаугурации, которая по традиции пройдет в Вашингтоне, в должность 46-го президента США вступит представитель Демократической партии Джо Байден. В 2009-2017 годах, при Бараке Обаме, он был вице-президентом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!