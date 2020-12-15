Горячие новости
Читайте также

Геннадий Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

18 декабря Головкин сразится с поляком Шереметой.

Фото : sports.kz15 декабря 2020, 06:26

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал возможность подраться у себя на родине до окончания карьеры, сообщает Sports.kz.

Желание подраться в Казахстане всегда есть, но нужно понимать, что сейчас пандемия, закрыты границы. Вообще, я хочу драться по всему миру. Конечно, было бы здорово боксировать в Казахстане. Надо посмотреть, как всё будет дальше, — сказал Головкин.

Что касается следующего боя, то Геннадий Головкин сразится с поляком Камилом Шереметой 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря).

На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты