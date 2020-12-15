Геннадий Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

18 декабря Головкин сразится с поляком Шереметой.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал возможность подраться у себя на родине до окончания карьеры, сообщает Sports.kz.

Желание подраться в Казахстане всегда есть, но нужно понимать, что сейчас пандемия, закрыты границы. Вообще, я хочу драться по всему миру. Конечно, было бы здорово боксировать в Казахстане. Надо посмотреть, как всё будет дальше, — сказал Головкин.

Что касается следующего боя, то Геннадий Головкин сразится с поляком Камилом Шереметой 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря).

На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.





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