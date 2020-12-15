Геннадий Головкин сделал заявление о бое в Казахстане
18 декабря Головкин сразится с поляком Шереметой.
Фото : sports.kz15 декабря 2020, 06:26
Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал возможность подраться у себя на родине до окончания карьеры, сообщает Sports.kz.
Желание подраться в Казахстане всегда есть, но нужно понимать, что сейчас пандемия, закрыты границы. Вообще, я хочу драться по всему миру. Конечно, было бы здорово боксировать в Казахстане. Надо посмотреть, как всё будет дальше, — сказал Головкин.
Что касается следующего боя, то Геннадий Головкин сразится с поляком Камилом Шереметой 18 декабря (в Казахстане — утром 19 декабря).
На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
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