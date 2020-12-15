Казахстанцев предупредили о плохой видимости на трассах
В 6 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.
Фото : 24kz15 декабря 2020, 08:46
В 6 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
По прогнозам метеорологов, туманн и сильный ветер ожидается в Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Западно и Северо-Казахстанской областях.
На автомобильных дорогах республики ограничений на передвижение пока нет. Но казахстанцев просят быть осторожными, в отдельных регионах возможна плохая видимость на трассах.
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