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Казахстанцев предупредили о плохой видимости на трассах

В 6 регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Фото : 24kz15 декабря 2020, 08:46

В 6 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

По прогнозам метеорологов, туманн и сильный ветер ожидается в Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской, Акмолинской, Западно и Северо-Казахстанской областях.

На автомобильных дорогах республики ограничений на передвижение пока нет. Но казахстанцев просят быть осторожными, в отдельных регионах возможна плохая видимость на трассах.


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