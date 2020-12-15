Горячие новости
Читайте также

Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Нур-Султане

В отношении водителя возбуждено административное производство.

Фото : ДП Нур-Султана15 декабря 2020, 10:25

В Нур-Султане Lada Largus врезалась в шлагбаум посольства России. За рулем был 22-летний водитель, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДП.

По информации полиции, мужчина следовал по улице Ташенова в сторону улицы Бараева. Из-за гололеда он не справился с управлением, автомобиль занесло.

В результате дорожного происшествия автомобиль совершил наезд и погнул шлагбаум посольства России. Пострадавших нет, - сообщили в полиции.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 ч.1 КРКобАП. Материал направлен в СМАС Нур-Султана.

Отмечается, что с начала декабря на территории города было зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Полицейские рекомендовали водителей быть максимально внимательными и осторожными в связи с гололедом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты