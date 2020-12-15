Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Нур-Султане

В отношении водителя возбуждено административное производство.

В Нур-Султане Lada Largus врезалась в шлагбаум посольства России. За рулем был 22-летний водитель, передает zakon.kz со ссылкой на столичный ДП.

По информации полиции, мужчина следовал по улице Ташенова в сторону улицы Бараева. Из-за гололеда он не справился с управлением, автомобиль занесло.

В результате дорожного происшествия автомобиль совершил наезд и погнул шлагбаум посольства России. Пострадавших нет, - сообщили в полиции.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст. 610 ч.1 КРКобАП. Материал направлен в СМАС Нур-Султана.

Отмечается, что с начала декабря на территории города было зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Полицейские рекомендовали водителей быть максимально внимательными и осторожными в связи с гололедом.

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