Курс доллара вырос на торгах

После снижения курс доллара подрос на 1,12 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,79 тенге, поднявшись на 1,12 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,2-421,7 тенге, евро – 510-513 тенге, рос. рубль - 5,70-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 декабря.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,79%, составив $46,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,78% — до $49,90 за баррель.

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