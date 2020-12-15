Курс доллара вырос на торгах
После снижения курс доллара подрос на 1,12 тенге.
Фото : rg.ru15 декабря 2020, 11:12
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 419,79 тенге, поднявшись на 1,12 тенге, передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 420,2-421,7 тенге, евро – 510-513 тенге, рос. рубль - 5,70-5,77 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 декабря.
Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,79%, составив $46,62 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,78% — до $49,90 за баррель.
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