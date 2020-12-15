Нур-Султан в "красной" зоне. Что говорит главный врач
Горожан просят не посещать места массового скопления людей без необходимости.
Фото : gazeta.ru15 декабря 2020, 12:22
Нур-Султан по-прежнему находится в "красной" зоне по уровню распространения COVID-19, сообщает zakon.kz.
По информации столичного акимата, жителей призывают провести праздники дома и не посещать места массового скопления людей.
Сохраняется регистрация заболеваемости. Чтобы ситуация в городе не усложнилась, чтобы не принимать жесткие ограничения. Необходимо стабилизировать ситуацию, иначе придется ужесточать меры, - сказала главный государственный врач Нур -Султана Жанна Пралиева.
В случае посещения ТРЦ, магазинов по необходимости, следует строго соблюдать масочный режим и дистанцию, использовать санитайзеры.
Торговые дома будут работать в праздничные выходные -16,17,18 - в обычном режиме. 19 декабря - до 20:00.
Если мы будем соблюдать элементарные нормы, тогда сохраним свое здоровье, и здоровье своих близких. Коронавирус не смотрит на возраст, динамика показывает, что среди заболевших есть абсолютно молодые люди и без хронических заболеваний, - говорит Пралиева.
В "красной" зоне Нур-Султан находится с 10 декабря.
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