Детский сад на 310 мест открылся в Рудном

В новом детском саду нашли работу 56 жителей.

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан открыт новый частный детский сад с государственным и русским языком обучения ТОО "Жас бөбек 2019". Планируется, что он на 20% сократит очередность детей в дошкольные учреждения города, передает zakon.kz.

В первый день работы детского сада его посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Детский сад введен в рамках механизма государственно-частного партнерства. Он отвечает всем современным требованиям, в нем созданы безопасные и комфортные условия, будут работать группы, как с государственным, так и с русским языком обучения.

В новом детском саду нашли работу 56 жителей Рудного – это воспитатели, повара, технический персонал.

С каждым годом в области становится все больше представителей социально - ответственного бизнеса. Этот детский сад появился благодаря ТОО "Елена Д" и его учредителю Марар Ивану Васильевичу. В рамках государственно-частного партнерства было восстановлено здание и обеспечена качественная материально-техническая база, - отметил Архимед Мухамбетов.

Инвестор в свою очередь выразил слова благодарности за поддержку частного бизнеса и возможность участия в программе развития государственно-частного партнерства.

Родители дошколят тоже были очень рады открытию нового детского сада.

Удобство детского сада в том, что он находится рядом с домом. Мы очень ждали данное событие, хотим видеть наших детей счастливыми, здоровыми, развитыми и воспитанными. Считаю, что в будущем, вместе с преподавателями детского сада, достигнем хороших результатов, - сказала мама 5-летнего Таймураза, Рысты Керембаева.

В рамках государственного образовательного заказа в новом саду размещено 265 детей.

В городе Рудном действуют 20 дошкольных организаций из них 4 частные, также функционируют 16 дошкольных мини-центров, в которых дошкольным обучением охвачены свыше 3,7 тыс. детей.

Стоит отметить, что в Костанайской области все больше внимания уделяется развитию сети дошкольных организаций образования. Только за декабрь текущего года открыт уже третий детский сад, а всего в 2020 году введено 7 частных детских садов в городах Рудном, Костанае, Костанайском районе и районе Б.Майлина, а также 6 мини-центров с полным днем пребывания.

За последние два года также проведены капитальные ремонты 4 детских садов на общую сумму 637,4 млн. тенге, это детские сады № 9 и №10 в г.Рудном, ясли-сады № 3 и № 27 в областном центре.

В целом, в Костанайской области функционируют 190 детских сада, с пребыванием в них около 23 тыс. детей и 391 мини-центр, с охватом более 8 тыс. детей.

В планах на ближайшие годы строительство 5 детских садов на 280 мест каждый в новых микрорайонах и восстановление бывшего здания детского сада в г. Костанае, а также по одному детскому саду в Житикаринском и Наурзумском районах.

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