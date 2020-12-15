Итоги реализации проекта "Ел Үміті" подвели в Акмолинской области

"Медаль Елбасы" - проект для молодых людей в возрасте 14-29 лет.

Сегодня аким области Ермек Маржикпаев наградил лучших участников и призеров инициативы "Ел Үміті", сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Направленная на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи страны, а также развитию профессионалов инициатива "Ел Үміті", была выдвинута Первым Президентом Республики Казахстан – Нурсултанов Назарбаевым в 2019 году.

Общенациональная инициатива, состоящая из уникальной программы по воспитанию талантливой и конкурентоспособной молодежи, реализуемой под патронажем Елбасы - "Медаль Елбасы", национальной олимпиады для сельских школьников "Мың бала", Программа подготовки отраслевых лидеров и других проектов, доказала свою востребованность среди молодежи.

Руководитель региона вручил бронзовые медали 10 участникам программы "Медаль Елбасы" от Акмолинской области.

Уверен, наше поколение независимости достойно ответит на все вызовы времени и обеспечит благополучие и процветание в каждой казахстанской семье, - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Напомним, что "Медаль Елбасы" - проект для молодых людей в возрасте 14-29 лет, который предполагает программу развития по 7 направлениям: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика.

Одна из обладательниц медали Дилара Алатаева учится в специализированной школе-интернат №4 для одаренных детей г. Степногорск.

Хочу выразить огромную благодарность государству за возможность развиваться и быть замеченными. Сейчас для молодежи очень много возможностей для реализации, - отметила школьница.

Также в рамках награждения аким области передал ноутбуки от фонда Первого Президента 4 финалистам Национальной олимпиады для сельских школьников "Мың бала" учащимся из Зерендинского, Атбасарского районов, района Биржан Сал и г. Кокшетау

К слову, общий охват проектами инициативы "Ел Үміті" составляет порядка 1,5 миллиона человек - это ученики, студенты, родители, педагоги, работающая молодежь и профессионалы.

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