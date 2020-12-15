Как будут работать столичные ТРЦ в праздничные выходные дни

Нур-Султан находится в "красной" зоне по заболеваемости КВИ.

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Роза Кожапова рассказала, как будут работать ТРЦ в праздничные выходные в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

В праздничные дни торговые центры будут работать в разных регионах по-разному, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Учитывая, что в "красной" зоне на сегодня только город Нур-Султан, то остановлюсь на нем. ТРЦ не будут работать в воскресенье, до 23-00 часов будут работать 16,17,18 декабря, до 20-00 часов 19 декабря, - сообщила Роза Кожапова на брифинге в СЦК.

Запрета на выезд из города нет.

Отметим, на сегодняшний день в "красной" зоне по заболеваемости КВИ только столица. В "желтой" зоне семь регионов - Восточно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области и город Алматы. Остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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