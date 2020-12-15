Въезжающих в Павлодар на блокпостах встретили шоколадом волонтеры

Поздравительная акция прошла на всех блокпостах.

Бесплатной раздачей шоколадок и государственных флагов поздравляли с Днем Независимости водителей на блокпостах павлодарские волонтеры, передает zakon.kz.

Как прокомментировала Pavlodarnews.kz представитель Павлодарского филиала общества Красного полумесяца РК Дана Серембаева, волонтеры Павлодара совместно с отделом внутренней политики приехали на блокпосты, чтобы поздравить граждан с Днем Независимости.

Мы решили нашей маленькой и доброй акцией создать гражданам праздничное настроение, – пояснила Дана Серембаева.

По данным пресс-центра отдела внутренней политики, поздравительная акция прошла на всех блокпостах, выставленных на въездах в Павлодар.

Напомним, Павлодарская область вышла из "красной" зоны по коронавирусу, а сегодня сообщили, что с 16 декабря блокпосты будут сняты.

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