Выставка "Искусство кочевья" открылась в галерее ForteBank Kulanshi ArtSpace

В галерее представлены 70 работ художников Казахстана и Кыргызстана.

Галерея ForteBank Kulanshi ArtSpace продолжает свою работу. 14 декабря здесь открылась новая выставка "Искусство кочевья", в которой художники представили свои истории и легенды.

Как рассказала председатель кураторского совета Центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат, это уже 21 выставка, которую проводят на данной площадке.

Тема выставки "Искусство кочевья" выбрана не случайно, поскольку дорога - это кочевье, а кочевье - это перемещение. Это может быть ментальное, перемещение во времени или пространстве. В целом тема продиктована временем. Сегодняшняя ситуация, в которую нас поставила пандемия, это изменение мира. Мы привыкаем к новым форматам общения, к новым форматам жизни. Это новая дорога. Мы больше стали общаться с людьми, которые от нас далеко, но с другой стороны, может быть мы меньше стали общаться друг с другом. Изобразительное искусство - это как лакмусовая бумажка, как показатель духовного развития общества. Мне кажется, что именно изобразительное искусство может правильно сформулировать ситуацию, в которой мы находимся сейчас. А здесь, через свои корни, мы можем посмотреть в лицо будущему, - отметила Лейла Махат.

Сегодня здесь представили 70 работ двух художников из Казахстана и пяти художников из Кыргызстана.

Основные техники, которые использовали художники - это коллаж, граффити и аэрография. Разгул техник очень большой. Сейчас уже нельзя говорить, что живопись классический вид искусства, он тоже претерпевает со временем изменения, - добавила она.

К примеру, известный казахстанский художник и скульптор Сембигали Смагулов использовал в своих работах в основном яркие краски. На выставке представлены 18 его работ, одна из которых была написана в 1996 году.

По его словам, закончить одну работу можно за пару месяцев, но бывает, что картины и несколько лет ждут своего часа.

Вдохновение само приходит. Диктовать холсту нельзя - приводит к застою. Иногда бывает снится эскиз, потом я просыпаюсь и начинаю рисовать. На следующий день подхожу к холсту, и он "просит" уже других цветов, - поделился художник.

Это духовная выставка, потому что каждый художник, который здесь представлен, так или иначе задавался вопросом о своем жизненном пути. Я думаю, если наши посетители внимательно посмотрят на работы и почитают биографию художников, то многое станет понятно, - подчеркнула председатель кураторского совета центра Kulanshi Лейла Махат.

Некоторые из картин, по словам организаторов, были написаны во время карантина. Серия этих работ так и называется - "Covid-19".

В целом пространство ForteBank Kulanshi ArtSpace берет свое начало с 2016 года. Идея принадлежит основному акционеру банка Булату Утемуратову, который вернул на Родину шедевры казахстанской живописи.

Это была наша первая выставка. Я очень рад, что прошло почти пять лет, но мы продолжаем проводить такого вида мероприятия. Я полностью доверяю профессионализму Лейлы Махат и ее команды. Каждая наша выставка имеет свои прелести и создает новые эмоции, - сказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили.

Чтобы оценить творчество художников или приобрести понравившуюся работу необходимо записаться на экскурсию, позвонив в центр Kulanshi.

Экскурсии проводятся в группах по 30 человек, на трех языках - казахском, русском, английском.

Адрес галереи: Нур-Султан, улица Достык, 8/1.

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