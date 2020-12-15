Почему зимой хочется спать?

Свет — важнейший стимулятор дневной активности, а зимой световой день становится короче.

Встать после третьего будильника, а днем пить кофе чашку за чашкой — про вас? Осенью и зимой это нормально. Нас тянет полежать на диване, укутавшись в одеяло. А может, и вздремнуть. Иногда так выражается потребность в уюте, апатия или скука, но бывает, что человек на самом деле испытывает сонливость, даже, если перед этим выспался, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мою планету".

В среднем, чтобы чувствовать себя бодрым в течение дня, человеку необходимо спать семь-восемь часов, но некоторым достаточно шести часов, а кому-то требуется десять. Все индивидуально. Хотя люди, которые говорят, что им хватает четырех-пяти часов сна, чаще всего хронически недосыпают.

Свет — важнейший стимулятор дневной активности, а зимой световой день становится короче. Следовательно, утром нам не хватает сигнала к пробуждению, а вечером раннее наступление сумерек служит сигналом ко сну.

За наше желание поспать отвечает сумеречное небо, короткий зимний день и внутренние циркадные ритмы. Гормон мелатонин, который помогает нам заснуть, обычно начинает вырабатываться с наступлением темноты. В то же время его концентрация в крови повышается примерно за два часа до привычного отхода ко сну. А зимой она немного сдвигается из-за нехватки света.

Чтобы избавиться от сонливости, важно наладить режим дня, а утро начинать с зарядки и... света. Отличным решением являются световые будильники, которые имитируют рассвет, постепенно увеличивая силу яркости. Принцип работы гаджета простой: незадолго до подъема он постепенно заливает комнату естественным светом, создавая иллюзию солнечных лучей. А в установленное время начинают звучать пробуждающие звуки природы, радио или спокойная мелодия.

Быстрее проснуться и помочь не заснуть среди рабочего дня могут и специальные лампы, имитирующие солнечный свет.

Но если вы будете регулярно высыпаться, переносить дневную сонливость станет легче. Главное, не пытайтесь отоспаться за всю неделю в выходные. Так вы только собьете циркадные ритмы и в понедельник проснетесь разбитыми. Регулярное сбивание режима сна и бодрствования еще вреднее, так как нарушает обмен веществ и чревато развитием заболеваний.

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