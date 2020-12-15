Аналитики рассказали, как розничная E-коммерция выросла в пандемию

Кроме роста объема торговли наблюдается прирост в количестве онлайн заказов.

Объем рынка розничной электронной коммерции за первые 9 месяцев 2020 года вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - со 198 до 382 млрд тенге. Об этом говорится в анализе, составленном PwC Kazakhstan совместно с Ассоциацией Цифровой Казахстан, передает zakon.kz.

Авторы исследования опросили крупнейших игроков рынка из сектора розничной торговли. В числе респондентов - Mechta.kz, Sulpak, Kaspi.kz, AliExpress Россия, Казпочта и другие респонденты, пожелавшие сохранить конфиденциальность.

По словам партнера PwC Kazakhstan Натальи Лим, пандемия дала всем возможность пересмотреть модель ведения бизнеса и устоявшуюся культуру потребления.

Теперь, люди предпочитают не ходить и выбирать товары, а им безопаснее и удобнее все делать онлайн. Это поведение в значительной степени повлияло на рост электронной коммерции в мире и в Казахстане, в частности. Закрытие городов, социальное дистанцирование дали невероятный толчок росту электронной коммерции. Это уже не второстепенный и опционный канал продаж, а ключевой для успеха и развития бизнеса. И те страны, где уровень цифровизации высок, будут развиваться быстрее других, - сказала она.

Согласно представленным данным, кроме роста объема торговли наблюдается прирост в количестве онлайн заказов и в среднем чеке в тенге на 18% и 63% соответственно.

Более того, объем рынка в долларах тоже вырос, однако немного меньше, чем в тенге: на 79% в сумме продаж и на 52% в среднем чеке.

В первом квартале 2020 года, мир столкнулся с распространением нового вируса и началом пандемии COVID-19. Вследствие ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением инфекции, многие страны мира столкнулись с резким сокращением ВВП и экономики.

Согласно данным организации экономического сотрудничества и развития (OECD), кризис COVID-19 ускоряет распространение электронной торговли в сторону новых фирм, клиентов и типов продуктов. Ожидается долгосрочное смещение операций электронной торговли с предметов роскоши и услуг на предметы первой необходимости.

Рынок электронной коммерции в 2020 году начал развиваться намного быстрее за счет ряда ограничений. В этой связи сайты стали единственным источником связи между покупателем и продавцом. Многие компании в этот период начали уделять большое внимание электронной коммерции. Если план развития был расписан на год, то в 2020 году он выполнялся за один-два месяца, - рассказал один из респондентов.

Авторы исследования прогнозируют, что электронная коммерция будет стремительно развиваться и в 2021 году, как за счет того, что будут приходить новые игроки, так и по причине расширения имеющихся крупных площадок и их ассортимента.

Пандемия ускорила процесс изменения клиентского поведения и проникновения онлайн-покупок в новые сегменты. Значительно увеличилась доля покупателей старше 50 лет. Люди стали покупать онлайн - продукты питания, товары для дома и то, что раньше покупали в супермаркетах. Также мы видим рост покупок из отдаленных городов и поселков, - сообщил респондент Kaspi.kz.

К слову, респонденты также отмечают, что пандемия не столько принесла что-то новое на рынок электронной коммерции, а просто усилила тренды, которые намечались в 2019 году. Кроме этого наблюдается развитие новых категорий, таких как продукты повседневного спроса и продукты питания.

Примечательны цифры и третьего квартала в период пост-локдауна. Так, продажи в тенге и долл. США выросли на 65%, а сам рынок электронной коммерции достиг оборота в 186 млрд тенге

В третьем квартале режим ЧП в Казахстане был уже снят и, несмотря на то, что потребители могли вернуться в “привычное” русло покупок в офлайн магазинах, количество транзакций и средний чек, как в тенге, так и в долларах, продолжали расти. Количество транзакций возросло c 5,5 млрд тенге до 7,1 млрд тенге за квартал. Средний чек в локальной валюте вырос до 26 тысяч тенге или в иностранной до 62 долларов.

Согласно мнению игроков рынка, уровень проникновения электронной коммерции все еще достаточно низкий, поэтому потенциал роста высок. Пандемия и закрытие городов увеличило проникновение электронной коммерции среди пожилых людей, а также наблюдался рост онлайн потребления из отдаленных городов.

Покупки стали реактивными сразу после карантина и локдауна. Конечно, часть покупателей перешла в онлайн, но все же основные продажи мы наблюдаем в рознице. Люди привыкли приходить в офлайн магазины, так сказать "увидеть и пощупать" товар. К онлайн покупкам возникали вопросы - доставка, доверие к банкам. Но принимая новые реалии жизни, покупатель адаптировался и перестроился на новую волну, - заявил респондент Sulpak.

Объем рынка рассчитан на основе данных предоставленных основными игроками электронной коммерции и АЦК.

В определение электронной коммерции входит предпринимательская деятельность, связанная только с онлайн продажей товаров физическим лицам с доставкой или самовывозом из магазинов и пунктов выдачи.

Из расчетов исключены категории: продажа железнодорожных и авиабилетов, доставка еды, сайты объявлений, купонные сервисы, коммунальные и иные платежи, а также прочие категории не связанные с продажей товаров физическим лицам.

Среднее значение долей затем используется для экстраполяции данных по каждому из игроков розничного сектора электронной коммерции.

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