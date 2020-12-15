Нумеролог назвала 5 плюсов и минусов 2021 года

2021 год можно назвать кармическим или трансформационным.

2021-й напрямую связан с переходом от материальных к духовным ценностям. Этот год формирования нового отношения и видения мира. О том, какие еще неожиданности приготовил нам наступающий год, рассказала корреспонденту zakon.kz известный казахстанский нумеролог и психолог Айсулу Ахимова.

По нумерологии следующий год идет под цифрой 5 - центральной цифрой в психоматрице, которая обозначает стремление к гармонии и баланс внешнего и внутреннего. По словам Ахимовой, в такой год как никогда важна "золотая середина", нежелательно уходить только в материальное или только духовное.

Также 2021 год можно назвать кармическим или трансформационным. Он несет изменения в укладе, политическом строе. Возможны революционные преобразования. И в такой период лучше проводить реформы, нежели действовать радикально и кардинально.

Именно доброта, любовь, искренность, сердечность, милосердие станут главными качествами для взаимоотношений между людьми в 2021 году, - сказала нумеролог.

Ахимова подчеркнула, что 2021 год будет кардинально отличаться от нынешнего, 2020-го.

Наступающий год будет не сильно лучше, но и не хуже своего предшественника, он будет просто другой. И главное в 2021 году научиться ценить жизнь в каждом ее моменте и проявлении, - пожелала Ахимова.

В завершении она рассказала читателям zakon.kz об особенностях предстоящего года.

5 основных минусов года

1. Множество людей откроют для себя религию в новом виде, возможно появление нового пророка или аватара. От этого возникнет как положительный эффект, так и обратный, связанный с проявлением фанатизма и большим количеством сект, куда люди будут массово устремляться. Появятся лже-пророки, лже-специалисты, исповедующие новые течения и знания, большая часть которых будет пустой и надуманной.

2. Интернет технологии продвинутся намного дальше, что окажет дуальное действие, особенно на поколение подростков, родившихся с 2005 -2015 г: СДВГ (дефицит внимания), скорость мысли и быстрое переключение, и, как следствие, снижение аналитического мышления.

3. Нужно быть осмотрительными с принятием судьбоносных решений и сменой места жительства особенно в феврале, мае и октябре. Выбор страны стоит осуществлять с особой тщательностью и рационализмом, взвесив все за и против и только в период (год и месяц) подъема.

4. Количество людей, ищущих забвения в стимуляторах возрастет, появится новый наркотик, опасность от которого будет гораздо серьезней, чем покажется на первый взгляд. В такой год полезно очищение от алкоголя либо уменьшение его потребления. Это важно учесть всем носителям больших "5" и "2".

5.В погоне за легкими деньгами, возрастет интернет-мошенничество и значительно увеличится количество играющих в азартные игры (включая ставки), онлайн и на биржах.

Крупные займы и кредиты в этом году лучше не делать, тем более если в Вашей нумерологии нет цифр "6" и "4", и если ваш год идет на спаде.

Из плюсов

1. Семьи станут стремиться решать спорные моменты в браке и укреплять отношения.

При этом институт брака претерпит изменения в сторону гражданских отношений.

2. Многие начнут стремиться к внутренней чистоте и духовности.

Люди, которые никогда даже близко не задумывались об этом, чаще станут прибегать к медитативным практикам, правильному дыханию, духовному росту и чистоте мыслей.

3. В этот год откроются у многих таланты в творчестве, особенно в художественной сфере и музыке. Музыка и рисование станут практическим способом от хандры и тревожности. А дети, которые родятся в этот год, в будущем могут стать серьезными творческим личностями, которые совершат прорыв во многих сферах.

4. В этот год откроются новые масштабные знания в астрофизике. Этот год станет прорывным в развитии космической отрасли.

5. Хороший год для поиска хобби, образования и занятий для себя. Помимо работы, дома и каких-то обыденных вещей, стоит выделять время для творчества и креатива, заниматься музыкой или художеством.

Альберт Ахметов

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