Аким района Акмолинской области погиб в жутком ДТП
Начато досудебное производство.
Фото : ДП Акмолинской области15 декабря 2020, 17:34
Аким Тарасовского сельского округа погиб в ДТП, сообщает zakon.kz.
Информацию об этом подтвердили в акимате Жаксынского района.
Как отмечает ДП Акмолинской области, трагедия произошла 14 декабря на автодороге "Екатеринбург-Алматы" в 20 км. от Атбасара.
По предварительным данным, водитель автомашины марки DAF, житель Уральска Западно-Казахстанской области, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки "Ваз-21214", за рулем которой находился 51-летний житель Державинска. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК. Назначена экспертиза.
Водитель автомашины DAF водворен в ИВС. Следственные действия продолжаются.
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