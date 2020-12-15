Аким района Акмолинской области погиб в жутком ДТП

Начато досудебное производство.

Аким Тарасовского сельского округа погиб в ДТП, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом подтвердили в акимате Жаксынского района.

Как отмечает ДП Акмолинской области, трагедия произошла 14 декабря на автодороге "Екатеринбург-Алматы" в 20 км. от Атбасара.

По предварительным данным, водитель автомашины марки DAF, житель Уральска Западно-Казахстанской области, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки "Ваз-21214", за рулем которой находился 51-летний житель Державинска. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК. Назначена экспертиза.

Водитель автомашины DAF водворен в ИВС. Следственные действия продолжаются.

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