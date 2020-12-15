В Акмолинской области отметили День Независимости страны

За годы суверенитета регион добился положительной динамики по всем показателям.

Сегодня в преддверии Дня Независимости страны состоялось открытие "Болашақ сарайы" с участием акима области Ермека Маржикпаева. Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм, передает zakon.kz.

По данным управленя внутренней политики, как отметил руководитель региона, "Болашақ сарайы" стал украшением областного центра.

Вы сами наглядно смогли увидеть, что это современный Дворец школьников, где созданы все условия для интеллектуального, спортивного и творческого развития нашего подрастающего поколения, - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Также в этот день в онлайн формате состоялось торжественное мероприятие, посвященное главному празднику страны.

В поздравительной речи аким области отметил историческое и политическое значение Дня Независимости в построении сильной и процветающей страны и проинформировал об основных итогах социально-экономических показателей за текущий год.

За годы суверенитета регион добился положительной динамики по всем показателям, по многим – находится в числе лидеров. Значительно повысилось качество жизни населения.

По словам Ермека Маржикпаева, в текущем году регион добился высоких результатов по всем социально-экономическим показателям, в 27 раз вырос объем промышленной продукции. По итогам года будет достигнут исторический рубеж – 1 трлн тенге.

Также в честь национального праздника за особые заслуги аким области наградил ряд акмолинцев государственными наградами Республики Казахстан.

В нынешнем году впервые специальным нагрудным знаком и почетным званием "Педагогтің кәсіби міндеттерін үлгілі орындағаны үшін" награждена учитель казахского языка и литературы школы-лицея №11 г.Щучинск Бурабайского района Айман Абдрахманова.

К слову, в канун национального праздника в области откроются порядка 30 социальных и промышленных объектов – физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, молочно-товарные фермы, завод по изготовлению зерносушилок в Астраханском районе и другие.

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