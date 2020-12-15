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Тренер жестоко обращался со спортсменками в Жанаозене

Видео попало в интернет.

Фото : pixabay15 декабря 2020, 17:55

В Сети набрало популярность видео, на котором тренер волейбольной молодежной команды из Жанаозена бьет юных спортсменок по лицу и голове во время тайм-аута, на глазах у всех, передает zakon.kz.

Авторы видео утверждают, что возмутительное поведение тренера было замечено 14 декабря в спортивном комплексе села Мангистау-5. Многих возмутило, что именно такие инциденты пугают родителей и они боятся потом отдавать дочерей в спорт.

Другие подробности пока не известны.


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