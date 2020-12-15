Тренер жестоко обращался со спортсменками в Жанаозене

Видео попало в интернет.

В Сети набрало популярность видео, на котором тренер волейбольной молодежной команды из Жанаозена бьет юных спортсменок по лицу и голове во время тайм-аута, на глазах у всех, передает zakon.kz.

Авторы видео утверждают, что возмутительное поведение тренера было замечено 14 декабря в спортивном комплексе села Мангистау-5. Многих возмутило, что именно такие инциденты пугают родителей и они боятся потом отдавать дочерей в спорт.

Другие подробности пока не известны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!