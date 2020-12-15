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60 килограммов героина пытались привезти в Казахстан из Кыргызстана

Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Фото : КНБ15 декабря 2020, 18:38

В Казахстан из Кыргызстана пытались привезти 60 килограммов героина. Начато расследование, передает zakon.kz.

Пресс-служба КНБ сообщает, что 10 декабря в машине "Toyota Prado", которая ехала из Кыргызстана в Казахстан, пограничники нашли укрытые от досмотра пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом. Водителя задержали.

11 декабря по результатам экспертизы установили, что это вещество - героин весом 60 килограммов 370 граммов. Начато расследование по статье "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".

Гражданину грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.


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