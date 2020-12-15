Горячие новости
Читайте также

Трактор ушел под лед в Караганде

Водитель успел выбраться.

Фото : Instagram15 декабря 2020, 18:44

Инцидент произошел днем 15 декабря в Центральном парке города, сообщает zakon.kz.

Рабочие очищали лед, когда трактор вдруг стал проваливаться, говорится на официальной странице департамента областного ЧС в Instagram.

Водитель самостоятельно выбрался из трактора. Никто не пострадал.

Сотрудники Департамента по ЧС Карагандинской области при помощи техники пытаются вытащить машину из полыньи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты