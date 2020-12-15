Трактор ушел под лед в Караганде
Водитель успел выбраться.
Фото : Instagram15 декабря 2020, 18:44
Инцидент произошел днем 15 декабря в Центральном парке города, сообщает zakon.kz.
Рабочие очищали лед, когда трактор вдруг стал проваливаться, говорится на официальной странице департамента областного ЧС в Instagram.
Водитель самостоятельно выбрался из трактора. Никто не пострадал.
Сотрудники Департамента по ЧС Карагандинской области при помощи техники пытаются вытащить машину из полыньи.
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