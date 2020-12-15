Трактор ушел под лед в Караганде

Водитель успел выбраться.

Инцидент произошел днем 15 декабря в Центральном парке города, сообщает zakon.kz.

Рабочие очищали лед, когда трактор вдруг стал проваливаться, говорится на официальной странице департамента областного ЧС в Instagram.

Водитель самостоятельно выбрался из трактора. Никто не пострадал.

Сотрудники Департамента по ЧС Карагандинской области при помощи техники пытаются вытащить машину из полыньи.

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