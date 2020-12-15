Кайрат Бекенов назначен заместителем акима Атырауской области

Ранее он был заместителем акима Актюбинской области.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов представил активу региона нового заместителя и пожелал ему успехов, сообщает zakon.kz.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, экс-заместитель акима Атырауской области Ержан Абильханов уволился по собственному желанию, а Кайрат Бекенов был назначен заместителем акима области.

Кайрат Аскарбекович Бекенов родился 31 октября 1978 года в Алма-Ате.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления; экономист

· Академия права и рынка; юрист

· Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан; магистр государственного и местного управления

Трудовой стаж:

· Налоговый инспектор города Алматы, ведущий специалист Министерства государственных доходов РК города Астана, главный специалист - налоговый инспектор города Алматы (2000-2006);

· Начальник управления Департамента привлечения правительственных займов Министерства финансов РК (2006-2007);

· Главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2007-2008);

· Заместитель акима Сарыаркинского района города Астана (2008-2009);

· Заместитель акима города Кызылорды (2009-2010);

· Аким Жалагашского района Кызылординской области (2010-2011);

· Государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (05.2011-02.2012);

· Заместитель акима Северо-Казахстанской области (02.2012-2015);

· Руководитель Департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2015-11.2015);

· Председатель правления СПК "Актобе" (11.2015-09.2016);

· Заместитель акима Актюбинской области (с 06.09.2016)

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