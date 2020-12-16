Как казахстанцы вспоминают январь 2020 года

В Казахстане учения на случай проникновения коронавируса в страну воспринимали как неудачную театральную постановку.

В декабре по традиции принято подводить итоги года: ставить цели на будущее и извлекать уроки из прошлого. В середине декабря есть смысл вспомнить, как казахстанцы пережили первый месяц високосного года, сообщает zakon.kz.

Новый 2020 год казахстанцы встречали со слезами на глазах, передает Первый канал "Евразия".

27 декабря 2019 года самолет вылетел в столицу. Так и не набрав высоту, Fokker-100 аварийно приземлился на "брюхо" и врезался в двухэтажный дом. Трагедия под Алматы унесла жизни 13 человек. 68 пострадавших, среди которых 9 - дети. Отголоски этой трагедии - итоги работы правительственной комиссии, споры о возврате уже купленных билетов авиакомпании BekAir и вопросы "кто виноват?!" еще долго волновали общество.

Вспышку пневмонии неизвестного происхождения обнаружили в городе Ухань. Неизвестной и даже загадочной болезнью называли знакомый нам сейчас "коронавирус". Но тогда, в январе 2020 года, он казался чем-то нереальным, чем-то, что происходит далеко и не с нами. Без перчаток, медицинских масок и антисептиков". Инфекция пока еще до конца не установлена. ВОЗ с властями Китая активно занимается уточнением. В Казахстане учения на случай проникновения вируса в страну воспринимали как неудачную театральную постановку.

В начале 2020 года произошла еще одна трагедия, унесшая жизни более 170 человек. Украинское воздушное судно, которое должно было выполнить рейс по маршруту "Тегеран-Киев", разбилось сразу после взлета. И пока стороны расследовали причины авиакатастрофы, ситуация вокруг коронавируса обрастала новыми ложными сообщениями.

В Саудовской Аравии обескураженные верблюды наблюдали барханы, но не песка, а снега. Тель-Авив оказался во власти "большой воды". А островное государство Пуэрто-Рико страдало от мощного землетрясения. Лесные пожары охватили Австралию. Более 1 млрд животных погибли, в 1-ю очередь, коалы. Их главная еда – листья эвкалипта. Все сгорело. Почти в это же время Казахстан оказался во власти буранов. В столице, где снега выпало в 3 раза больше нормы, объявили режим чрезвычайной ситуации. В последний день первого месяца 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса ЧС мирового значения.

И это был только январь.

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