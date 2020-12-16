Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки выявлены 749 случаев COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 749 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 86
город Алматы - 77
город Шымкент - 4
Акмолинская область - 65
Актюбинская область - 3
Алматинская область - 49
Атырауская область - 60
Восточно-Казахстанская область - 64
Жамбылская область - 32
Западно-Казахстанская область - 38
Карагандинская область - 31
Костанайская область - 70
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 9
Павлодарская область - 80
Северо-Казахстанская область - 65
Туркестанская область - 7
Всего в стране выявлены 143 735 заболевших.
В Казахстане 1 122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 33,
в городе Алматы - 254,
в городе Шымкент - 13,
в Акмолинской области - 108,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 185,
в Жамбылской области - 40,
в ЗКО - 24,
в Карагандинской области - 31,
в Костанайской области - 234,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 12,
в Павлодарской области - 117,
в СКО - 33,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели – 128 218 человек от COVID-19.
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