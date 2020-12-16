Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки выявлены 749 случаев COVID-19.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 749 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 86

город Алматы - 77

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 65

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 49

Атырауская область - 60

Восточно-Казахстанская область - 64

Жамбылская область - 32

Западно-Казахстанская область - 38

Карагандинская область - 31

Костанайская область - 70

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 80

Северо-Казахстанская область - 65

Туркестанская область - 7

Всего в стране выявлены 143 735 заболевших.

В Казахстане 1 122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 33,

в городе Алматы - 254,

в городе Шымкент - 13,

в Акмолинской области - 108,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 185,

в Жамбылской области - 40,

в ЗКО - 24,

в Карагандинской области - 31,

в Костанайской области - 234,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 117,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели – 128 218 человек от COVID-19.

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