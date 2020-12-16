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В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Местами ожидается туман низовая метель.

Фото : 24kz16 декабря 2020, 10:08

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

16-18 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 70-75 %, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Также 16 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Уральске 16 декабря ночью и утром ожидается туман.

Вероятность шторма 85-90%

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В городе Кокшетау в этот день ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

Днем 16 декабря в Мангистауской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

г. Актау: 16 декабря во второй половине дня ожидается гололед. Днем юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90%.

16 декабря в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

В Атырау: днем 16 декабря ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Вероятность шторма 85-90%.


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