Нигматулин: День Независимости Казахстана – это воплощение общенациональных ценностей

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во имя процветания нашей страны.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что День Независимости Республики Казахстан обладает большой консолидирующей силой для всех казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Поздравляя с Днем Независимости, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что этот день, положивший начало нового этапа в истории нашего государства, символизирует собой достижения нашей страны, в основе которых стратегический курс Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева и инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

День Независимости – это праздник, имеющий особое значение для народа Казахстана, судьбоносная дата для всех граждан нашей страны. Этот день объединяет всех казахстанцев единым стремлением жить и работать на благо Казахстана – сильного, суверенного и процветающего государства. Сегодня наша страна, благодаря инициативам Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, которые последовательно реализуются Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, пользуется высоким международным авторитетом, является центром безопасности и мира, местом принятия общемировых решений. Приверженность таким ценностям Независимости, как высокий патриотизм, гражданственность, взаимопонимание и согласие, позволяет казахстанцам добиваться успехов и противостоять сегодня вызовам современности, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во имя процветания нашей страны.

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