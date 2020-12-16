Атырауская область перешла в "красную" зону по распространию COVID-19

Западно-Казахстанская область перешла в "желтую".

Атырауская область перешла в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, также в "желтую" зону перешла Западно-Казахстанская область.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан и Атырауская область.

В "желтой" зоне: Алматы, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Западно-Казахстанская области.

Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне по темпам распространения Covid-19.

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