Автопробег ко Дню Независимости прошел в Кокшетау

Мероприятие проведено с целью укрепления патриотизма, единства и согласия всех этносов, проживающих в Казахстане.

В Кокшетау в честь Дня Независимости страны прошел праздничный автопробег, сообщает zakon.kz.

Таким образом поздравили акмолинцев этнокультурные объединения региона совместно с автоклубом "Audi", передает управление внутренней политики.

Праздничная акция взяла старт на площади перед Домом Дружбы.

Мероприятие проведено с целью укрепления патриотизма, единства и согласия всех этносов, проживающих в Казахстане.

Автокараван из 20 машин проехал по главным улицам города с развевающимися казахстанскими флагами. Акция прошла под песню Ескендира Хасангалиева "Атамекен".

Также в рамках челленджа "Мой флаг – Моя Родина! " на окнах и балконах жилых домов напротив Дома Дружбы были размещены флаги Казахстана. Жильцы домов проспекта Нурсултана Назарбаева с удовольствием поддержали данную инициативу.

Сегодня мы все объединились в знак уважения и любви к своей Родине. Жители домов в поддержку акции «Мой флаг – Моя Родина» развешали флаги у себя на балконах. Все с удовольствием подключились к челленджу. В такие моменты особенно чувствуется наше единство и патриотизм. Я поздравляю казахстанцев с Днем Независимости, желаю всем благополучия и процветания, – обратилась к землякам заместитель руководителя КГУ "Қоғамдық келісім" Куним Уразбаева.

К слову, данная акция пополнила многочисленный ряд мероприятий области, посвященных главному празднику страны.

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