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Справки ПЦР в поездах и самолетах больше не требуются в ВКО

Соответствующее постановление вступило в силу с 00 часов 16 декабря.

Фото : gov.kz16 декабря 2020, 15:17

В постановление главного государственного санитарного врача на транспорте от 31 октября 2020 года № 59 "Об усилении ограничительных мер по COVID-19 в Восточно-Казахстанской области на внутренних воздушных и железнодорожных сообщениях" внесены изменения, сообщает zakon.kz.

Теперь для въезда и выезда с территории Восточно-Казахстанской области на воздушном и железнодорожном транспорте граждане более не обязаны иметь при себе ПЦР-справки о прохождении теста на КВИ.

Соответствующее постановление было подписано главным государственным санитарным врачом на транспорте Жанар Уразалиной. Постановление вступило в силу с 00 часов 16 декабря.

С полным текстом постановления Главного санитарного врача на транспорте можете ознакомиться здесь.


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