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Справку о ПЦР-тесте отменили при въезде и выезде из СКО

Убрали и блокпосты по периметру Петропавловска.

Фото : pkzsk16 декабря 2020, 15:47

В Северо-Казахстанской области отменили требование о необходимости иметь при себе ПЦР-справку при посадке в поезда и самолеты, сообщает zakon.kz.

Соответствующее постановление подписано Главным государственным санитарным врачом на транспорте Жанар Уразалиной. Напомним, регион несколько дней назад вышел из "красной зоны", в связи с этим некоторые ограничительные меры были сняты.

Убрали и блокпосты по периметру Петропавловска. Выезжать в районы тоже можно без результатов теста на COVID-19. Возобновлено внутриобластное автобусное сообщение, а городской общественный транспорт возобновит работу в выходные и праздничные дни.

С полным тестом постановления можно ознакомиться здесь.


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