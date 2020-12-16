Индустриальный сектор Акмолинской области: достигнут исторический рубеж

С начала реализации государственной программы индустриально-инновационного развития запущено 92 проекта на сумму в 362 млрд тенге.

Сегодня индустриальный потенциал области представляет многоотраслевую структуру. За годы Независимости объем промышленной продукции в регионе вырос в 27 раз и по итогам этого года достигнет исторического рубежа в 1 трлн тенге, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

Появились новые высокотехнологичные заводы и фабрики, соответствующие международным стандартам. Освоены новые виды продукции, ранее не производившиеся в области.

В результате доля обрабатывающей промышленности в объеме производства увеличилась с 67% до 80%. Большой вклад в развитие индустриального сектора внесли крупные золотодобывающие компании "Казахалтын", "Алтынтау Кокшетау", "RG Gold", устойчиво наращивающие производство экспортной продукции.

Сегодня регион производит почти 30 тонн золота, что в 14 раз больше объемов 2003 года. По этому показателю Акмолинская область занимает лидирующее место в республике. И этот показатель в ближайшей перспективе значительно возрастет в связи с реализацией перспективных проектов по строительству новых фабрик RG Gold и Аксу Technology, - проинформировали в управлении предпринимательства и промышленности.

Регион также является крупнейшим агропромышленным комплексом, в связи с чем одной из динамично развивающихся и перспективных отраслей экономики, здесь стало сельхозмашиностроение.

В данной сфере в этом году реализован важный для региона проект – проведена реорганизация и расширение мощностей комбайнового завода "KazRost Engineering". Завод расширил производство сельхозтехники до 800 единиц в год, в проект инвестировано более 7,5 млрд тенге. Предприятие выпускает самоходные зерноуборочные комбайны моделей "Вектор" и "Acros", а также адаптеры к ним.

Компания увеличила производственные мощности за счет модернизации своих площадок и строительства второго цеха, где организованы дополнительно еще семь постов сборки комбайнов. Также у нас работает новый окрасочно-сушильный комплекс поточного действия. Во-первых, он позволяет нам окрашивать все детали комбайна, жатки независимо от погодных условий. Во-вторых, сократить время на определенные виды операций и в конечном итоге ускорить процесс сборки, – сообщил заместитель директора по производству Виталий Кун.

К слову, с начала реализации государственной программы индустриально-инновационного развития запущено 92 проекта на сумму в 362 млрд тенге.

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