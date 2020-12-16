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Полицейская погоня за автомобилем из каршеринга попала на видео

Нарушитель, не справившись с управлением, водитель врезался в опору моста.

Фото : ДП СКО16 декабря 2020, 20:55

Алматинские соцсети обошло видео, на котором автомобиль из каршеринга, нарушив ПДД и едва не столкнувшись с полицейским автомобилем, пытается скрыться от него, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, что автомобиль Volkswagen Polo, совершая опасный поворот, чуть не протаранил полицейскую машину, после чего круто повернув, бросился от него наутек. Полицейские стали его преследовать.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Далеко автомобиль не ушел. На пересечении улиц Саина и Торайгырова, не справившись с управлением, водитель врезался в опору моста.

В пресс-службе ДП Алматы рассказали, что по данному факту были составлены три административных протокола. Нарушителю вменяются "Неповиновение требованию сотрудника правоохранительного органа", "Создание аварийной обстановки" и "Нарушение правил маневрирования".

По факту ДТП собран материал и будет направлен в специализированный административный суд.


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