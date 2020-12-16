Казахстанцы не могут вернуть деньги за билеты отмененных концертов

По данным Комитета по защите прав потребителей за полгода к ним обратились десятки казахстанцев, которые потеряли более 700 тысяч тенге из-за отмененных мероприятий.

Более 700 тысяч тенге потеряли казахстанцы в связи с отменой концертов, фестивалей и прочих мероприятий, сообщает zakon.kz.

Ограничения из-за карантина ударили и по эстраде, и по зрителям, передает Первый канал "Евразия".

Рассчитывать на возврат денег за билеты не приходится.

На концерт любимой группы "Руки вверх" Анна Швабауэр ходила несколько лет назад. Эмоции останутся надолго. В этом году российские исполнители также собирались выступить в столице Казахстана. Но в планы Анны встретить своего кумира вмешался коронавирус.

Естественно, в этот раз, так как приезжает "Руки вверх", мы решили сходить на легендарную группу нашей молодости. Приобрели билеты перед самым карантином. И так сложилось, что концерт отменили, - сетует Анна Швабауэр.

Вместе с Анной на концерт не попали и ее подруги. За билеты они заплатили по 10 тысяч тенге. В такой же ситуации оказались еще по меньше мере 23 человека. Об этом стало известно от билетного оператора, который отметил, что Анна в очереди 24-я.

Пробовали связаться именно с той точкой, где нам продали билет. Если в первое время на звонки как-то отвечали, а потом вообще перестали трубку брать. И теперь отключены, - продолжает Анна.

В главном офисе компании установлен автоответчик:

Уважаемые клиенты, в связи с отменами и переносами многих событий, организаторам нужно время для работы по новым датам. После 15 апреля мы сообщим о возвратах и переносах большинства концертов. С уважением, команда "Билеты Астана. кз".

Непосредственный организатор концерта утверждает, что стоимость билетов, которые приобретены у них, полностью возмещена. Билетные операторы также должны были вернуть деньги своим клиентам.

Полностью мы делали возврат денежных средств, купленных с нашей платформы. То есть у нас есть своя билетная платформа. Те, кто покупал с этой платформы, вернули все себе деньги. Покупал кто у билетных операторов конкретно, там были сложности и, возможно, еще есть сложности. Но это больше вопрос к билетному оператору, потому что деньги непосредственно получает он, - говорит руководитель концертного агентства Евгений Абрамов.

По данным Комитета по защите прав потребителей за полгода к ним обратились десятки казахстанцев, которые потеряли более 700 тысяч тенге из-за отмененных мероприятий. Сотрудникам ведомства удалось помочь 60% пострадавшим.

Людям советуют приобретать билеты у надежных операторов, а лучше всего у самих организаторов. А если возникнут трудности с возвратом билетов, обращаться в комитет. Если это не поможет, можно подать в суд.

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