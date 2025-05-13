Как вернуть деньги за услугу, которой вы не воспользовались

В Комитете по защите прав потребителей на наглядном примере рассказали, как можно вернуть деньги за услугу, которую потребитель купил, но не воспользовался ей, сообщает Zakon.kz.

В конце апреля 2025 года астанчанин приобрел услугу по трудоустройству за границей – в Литву, оформив рассрочку через банковское приложение на сумму 500 000 тенге и дополнительно оплатив 18 000 тенге за подготовку должности.

"Покупка была оформлена на имя его супруги. Услуга предоставлялась одной из частных компаний, специализирующихся на выезде граждан Казахстана за рубеж. Однако вскоре потребитель столкнулся с серьезными семейными обстоятельствами: у новорожденного ребенка были диагностированы тяжелые врожденные патологии, требующие немедленного хирургического вмешательства и постоянного ухода. В связи с этим выезд за границу стал невозможен", – рассказали в комитете.

Услуга не была оказана. И потребитель обратился к представителю компании с просьбой отменить покупку, так как:

документы на оформление визы и вида на жительство не подавались;

процесс трудоустройства не был начат;

компания не понесла затрат.

"Согласно закону "О защите прав потребителей", потребитель имеет право отказаться от услуги, если она не была оказана в течение 14 календарных дней с момента заключения договора. Несмотря на законные основания, менеджер компании отказался оформлять возврат средств. В переписке, которая велась исключительно через мессенджер, менеджер утверждал, что потребитель "подписал договор" через SMS. Однако никаких подтверждающих сообщений предоставлено не было. Позже ночью был выслан документ без подписей, но с персональными данными клиента, который не имел юридической силы. Более того, просьбы предоставить контактные данные руководства и выйти на связь остались без ответа", – продолжили в Комитете по защите прав потребителей.

После неудачных попыток решить ситуацию мирным путем астанчанин после консультации с Департаментом торговли и защиты прав потребителей подготовил и направил в адрес компании досудебную претензию с требованием вернуть деньги. И только после получения этой претензии вся сумма была возвращена.

Что важно знать другим потребителям

услуги, не оказанные в течение 14 дней, могут быть отменены с полным возвратом средств;

всегда сохраняйте чеки, скриншоты переписок и доказательства оплаты;

договор должен быть подписан обеими сторонами – переписка в мессенджере не является юридическим документом;

при игнорировании со стороны продавца обращайтесь в Департамент торговли и защиты прав потребителей для консультации.

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