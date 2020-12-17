57 человек спасли пожарные Актобе

Эвакуировано 90 человек.

Пожар произошел 16 декабря в пятом часу вечера в одной из многоэтажек Актобе, сообщает zakon.kz.

Загорелась квартира на третьем этаже дома в микрорайоне Батыс-2.

По прибытии пожарные установили, что площадь пожара составляет 50 кв. м. Ситуация требовала начать эвакуацию жильцов дома.

Было спасено 57 человек, из них 25 детей, эвакуировано 90 из них 30 детей. Один пострадавший госпитализирован в БСМП, второй осматривается в областной больнице, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Актюбинской области.

Пожар ликвидирован в 16:53.

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