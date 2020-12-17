Бекзад Нурдаулетов одолел нигерийца на "Битве кочевников"

Это его второй бой на профессиональном уровне.

Чемпион мира по боксу 2019 года и обладатель олимпийской лицензии на Олимпиаду-2020 Бекзад Нурдаулетов, решением судей победил Кабиру Товолави из Нигерии в полутяжелом весе, сообщает zakon.kz.

Как передает Vesti.kz, казахстанец грамотно провел все шести раундов.

Это его второй бой на профессиональном уровне. 22-летний Бекзад не торопился, не сближался, расстреливая оппонента со средней дистанции. 40-летний Товолави пытался отвечать, но несмотря на свой опыт, уступал казахстанцу в классе, мощи и агрессии.

В итоге судьи отдали победу нашему спортсмену.

Казахстанец чемпион мира 2019 года и будет представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. В ноябре он впервые стал чемпионом страны по боксу.

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