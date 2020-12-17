Лодку с почти 650 кг кокаина вынесло на остров

Как судно попало туда, неизвестно. Две упаковки наркотиков передадут Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа, а все остальные - уже уничтожены.

В тихоокеанском государстве Маршалловы Острова на одном из удаленных атоллов выявили лодку с наркогрузом. Об этом со ссылкой на генпрокурора Маршалловых Островов Ричарда Хиксона, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал France24.

Выявленный объем наркотиков уже назвали самым крупным в истории страны - 5,5-метровое судно обнаружили на пляже атолла Айлук на прошлой неделе. В его отсеке под палубой находилось 649 килограммовых упаковок кокаина с пометкой KW. При этом на борту лодки никого не было.

По мнению генпрокурора, судно пересекло Тихий океан из Центральной или Южной Америки и дрейфовало один или два года, прежде чем оказаться на атолле.

Теперь все упаковки наркотиков, кроме двух, уничтожили, а оставшиеся - передадут Агентству по борьбе с наркотиками США для анализа.

Загадкой остается то, как лодка попала на Айлук. Контрабандисты могли бросить ее в опасной ситуации, либо она могла потеряться во время шторма.

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