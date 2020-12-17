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Каспий заледенел

Житель Актау снял на видео покрытое льдом Каспийское море.

Фото : Кадр из видео17 декабря 2020, 09:08

На Каспийском море сняли на видео водную шугу, передает zakon.kz.

Житель Актау Азамат Сарсенбаев запечатлел явление на камеру.

С утра я прогуливался неподалеку от яхт-клуба и увидел обледенение. У меня был с собой квадрокоптер, и я решил, что такой красотой нужно поделиться со всеми, - цитирует Сарсенбаева lada.kz.


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