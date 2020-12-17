Минздрав опубликовал новые данные по пневмонии в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане 746 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

Фото : depositphotos17 декабря 2020, 09:23

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 декабря, сообщает zakon.kz.

На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 316 человек (13 393 КВИ+ и 11 923 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 238 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 078 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 229 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 39 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 42 пациента.

За прошедшие сутки было зарегистрирован 159 случаев заболевания. За сутки выздоровели 158 человек.

C 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 44 314, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели – 31 925 человек.


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