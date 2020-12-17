В Шымкенте продлили ограничительные меры

Прежние запреты действуют до 11 января.

Главгоссанврач Шымкента внес изменения в постановление о введении ограничительных мер, передает zakon.kz.

Согласно поправкам, ограничительные меры будут продлены до 11 января.

Таким образом, прежние ограничения остаются в силе, среди которых: запрет на массовые мероприятия, запрет на выход на улицу лицам старше 65 лет и прочее.

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