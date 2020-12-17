В Шымкенте продлили ограничительные меры
Прежние запреты действуют до 11 января.
Фото : пресс-служба Министерства обороны РК17 декабря 2020, 13:02
Главгоссанврач Шымкента внес изменения в постановление о введении ограничительных мер, передает zakon.kz.
Согласно поправкам, ограничительные меры будут продлены до 11 января.
Таким образом, прежние ограничения остаются в силе, среди которых: запрет на массовые мероприятия, запрет на выход на улицу лицам старше 65 лет и прочее.
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