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В Шымкенте продлили ограничительные меры

Прежние запреты действуют до 11 января.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК17 декабря 2020, 13:02

Главгоссанврач Шымкента внес изменения в постановление о введении ограничительных мер, передает zakon.kz.

Согласно поправкам, ограничительные меры будут продлены до 11 января.

Таким образом, прежние ограничения остаются в силе, среди которых: запрет на массовые мероприятия, запрет на выход на улицу лицам старше 65 лет и прочее.


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