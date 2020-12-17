Путин об "отравлении" Навального

Кому он нужен то? Если бы хотели - довели бы до конца - президент РФ.

Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, но это не значит, что его нужно травить, заявил Путин, сообщает zakon.kz.

Об этом российский лидер заявил на большой пресс-конференции 2020 года.

Корреспондент Life спросил, почему все еще не возбуждено уголовное дело об отравлении Навального. По словам Путина, "пациент берлинской клинки" пользуется поддержкой спецслужб США. "Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели — довели бы до конца", — сказал Путин. Кроме того, он напомнил, что супруга Навального обращалась к нему, и он разрешил отпустить его на лечение в Германию.

Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб, — добавил Путин.

Президент РФ считает, что "трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до определенного уровня и калибра". Он посоветовал Навальному доказывать свое влияние политической программой и призвал политические силы в стране, включая оппозицию, руководствоваться интересами граждан РФ, а не своими амбициями.

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