В Акмолинской области открыли центр для детей с ограниченными возможностями

Новый центр начали посещать 54 ребенка. Лечебно-профилактические услуги оказывают психолог, логопед, тренер по лечебной физкультуре и дефектолог.

В преддверии Дня Независимости в пристоличном Целиноградском районе открыли кабинет коррекции для детей с особыми потребностями, сообщает zakon.kz.

Сегодня новый центр начали посещать 54 ребенка. Лечебно-профилактические услуги оказывают психолог, логопед, тренер по лечебной физкультуре и дефектолог. Все специалисты – с высшим образованием, прошедшие специальные учебные курсы. Занятия проводятся не только с детьми, но и с родителями, передает управление внутренней политики.

По словам заведующей кабинетом психолого-педагогической коррекции Айсулу Рахметовой заведение оснащено всеми необходимыми материалами.

В кабинете дефектолога развивающие материалы, с каждым ребенок дефектолог отдельно отрабатывает, развивает мелкую моторику, внимание, мышление. У логопеда в кабинете тоже дидактические материалы по определенной методике. Допустим, они делают логопедический массаж, обучают родителей, как его делать. Как с ребенком дома заниматься в домашних условиях, потому что те знания, которые мы даем, мы должны закреплять и с родителями. Чтобы они умели со своими детьми заниматься дома, - поделилась заведующая.

К слову, такой же кабинет коррекции есть в селе Акмол. Открытие еще одного заведения связано с стремительно растущим населением в районе.

В целом в Акмолинской области работают 19 КППК по области и 1 реабилитационный центр "Мейрим" акимата города Кокшетау. До конца 2020 года будут функционировать три ресурсных центра инклюзивного образования и 5 ресурсных кабинета поддержки инклюзивного образования. До 2025 года планируется открытие еще 103-х кабинетов поддержки инклюзивного образования.

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