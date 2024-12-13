Реабилитационный центр "Қамқорлық" для детей открыли в Акмолинской области

Реабилитационный центр "Қамқорлық" в Жаксынском районе будет оказывать комплексную помощь детям от 1,5 до 18 лет с нейро-ортопедическими нарушениями, передает Управление внутренней политики.

Проект направлен на реабилитацию детей с поражениями ЦНС, их социальную адаптацию и предотвращение ранней инвалидности. За год центр сможет принять до 600 детей, предлагая 21-дневный курс восстановления.

Учреждение размещено в современном двухэтажном здании площадью 850 кв. м, оснащенном 17 кабинетами. Оборудование центра включает передовые реабилитационные и физиотерапевтические устройства от ведущих производителей Германии, США, Австрии, Казахстана и России. В центре также будут работать сенсорная и интерактивная комнаты, созданные для максимальной пользы реабилитации.

Фото: УВП Акмолинской области

Все специалисты центра прошли трехэтапное обучение, включая курсы повышения квалификации, практические семинары и стажировки у зарубежных менторов. Их профессионализм и применение передовых мировых методик обеспечивают комплексный подход к реабилитации детей.

Фото: УВП Акмолинской области

Новый центр предоставляет возможность пройти лечение детям из семи районов Акмолинской области.

В новом учреждении побывала заместитель акима области Алтынай Амренова.

"Благодаря центру теперь дети с особыми потребностями смогут получать современную и квалифицированную помощь рядом с домом, без необходимости выезжать в другие области или страны. В целом, в области мы стараемся создавать условия для особенных детей и готовы оказывать всестороннюю поддержку. Создание учреждения стало возможным благодаря поддержке Общественного фонда "Қазақстан халқына". Алтынай Амренова

По словам главного врача района Эльмиры Нуралиной, реабилитационный центр рассчитан для детей от полутора до 18 лет со всеми проблемами, которые нуждаются в реабилитации.

"17 детей уже прошли лечение. На сегодня на реабилитации находятся еще 17 детей, получающие соответствующую медицинскую и психологическую помощь. Кроме Жаксынского района, мы обслуживаем 6 близлежащих районов", – рассказала главный врач.

Фото: УВП Акмолинской области

Своими впечатлениями поделилась жительница села Петровка Астраханского района Айнаш Кудайбергенова, мама особенного ребенка. В открывшемся центре она со своим малышом впервые, но уже смогла сравнить его с медучреждениями Тараза и Кокшетау.

"Здесь хорошо смотрят, поступили буквально вчера, а уже имеются результаты – ребенок начал играться и бегать. Мой совет, родителям обращаться в такие центры. Здесь имеется все необходимое оборудование. А еще не нужно далеко ехать, центр находится рядом", – радуется акмолинка.

К слову, Фонд и ранее оказывал помощь региону. Общая сумма помощи региону составила 9,3 млрд тенге. На строительство жилья пострадавшим от паводков выделил 3,4 млрд тенге. В орбите внимания организации и социальные сферы. К примеру, на реализацию проектов в сфере здравоохранения – более 2,3 млрд, образования – 2,4 млрд, спорта и физической культуры – 1,2 млрд тенге.

Добавим, в Акмолинской области ранее в рамках проекта были открыты четыре реабилитационных центра – "Қамкорлық" и "Болашақ" при МОДБ в Кокшетау, областной центр "Бұрабай" и "Қамкорлық" в Степногорске.