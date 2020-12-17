Путин ответил, будет ли вновь баллотироваться в президенты
Он отметил, что оценивает этот вопрос с позиции того, пойдет ли данное решение на благо страны.
Фото : kremlin.ru17 декабря 2020, 18:24
Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщает zakon.kz.
Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году, - сказал Путин.
Он отметил, что оценивает этот вопрос с позиции того, пойдет ли данное решение на благо страны.
Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать – посмотрю, – добавил он.
Ранее президент РФ выразил уверенность в возможном вмешательстве иностранных государств в российские выборы 2021 года. По словам Путина, спецслужбы готовы противодействовать преступным умыслам.
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