Путин ответил, будет ли вновь баллотироваться в президенты

Он отметил, что оценивает этот вопрос с позиции того, пойдет ли данное решение на благо страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил на ежегодной большой пресс-конференции.

Я для себя еще не принял решение, пойду я - не пойду на выборы в 2024 году, - сказал Путин.

Он отметил, что оценивает этот вопрос с позиции того, пойдет ли данное решение на благо страны.

Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать – посмотрю, – добавил он.

Ранее президент РФ выразил уверенность в возможном вмешательстве иностранных государств в российские выборы 2021 года. По словам Путина, спецслужбы готовы противодействовать преступным умыслам.

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