В Алматы Toyota протаранила 4 припаркованных автомобиля

Водителя доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердился факт алкогольного опьянения.

Массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Сейфулина и улицы Жамбыла, сообщает zakon.kz.

Виновник аварии оказался в нетрезвом состоянии, передает Sputnik Казахстан.

Очевидцы рассказывают, что Toyota Corolla двигалась по Сейфулина в северном направлении. В какой-то момент водитель не справилась с управлением и автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный KIA Cerato. От удара KIA отбросило на бордюр, у авто вырвало переднее правое колесо.

Toyota продолжила движение и врезалась в другой припаркованный автомобиль - Hyundai Sonata. От сильного удара того откинуло на стоящую впереди ГАЗель NEXT. Та, в свою очередь, врезалась в BMW 5, стоящий впереди.

В результате ДТП пострадала пассажирка из Toyota Corolla. Медики скорой осмотрели ее, оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.

Водителя доставили на медицинское освидетельствование, где подтвердился факт алкогольного опьянения.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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