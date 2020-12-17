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Россия изменила сроки разрешения на проживание в стране для граждан Казахстана

Казахстанцам продлили срок временного пребывания до 15 марта 2021 года.

Фото : vnovgorode.ru17 декабря 2020, 22:33

Казахстанцам, у которых истекает срок регистрации или разрешения на временное проживание в России, продлен срок освобождения от регистрации до середины марта следующего года, сообщает zakon.kz.

Как извещает посольство Казахстана в РФ, президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой Указ №274 от 18.04.2020 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Согласно Указу, до 15 июня 2021 года иностранным гражданам не нужно продлевать действие документов о временном пребывании в России. Однако данное положение распространяется только на граждан тех государств, с которыми Россия еще не возобновила регулярное пассажирское транспортное сообщение.

С Казахстаном же Россия возобновила пассажирское авиасообщение в сентябре 2020 года. В связи с чем, граждане Казахстана, у которых в промежуток с 15 марта по 15 декабря 2020 года истекал срок регистрации или разрешения на временное пребывание в России, могут свободно находиться в стране без обязательной постановки на учет еще 90 суток, т.е. до 15 марта 2021 года. На этот период в их отношении штрафные санкции и депортация исключены.


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