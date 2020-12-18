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Назван лучший футболист 2020 года

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020 прошла в Цюрихе.

Фото : Getty Images18 декабря 2020, 01:58

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский стал обладателем приза The Best-2020. В голосовании за игрока года поляк обогнал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает zakon.kz.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020 прошла в Цюрихе, передает ТАСС.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Мюнхен, чтобы лично вручить награду Левандовскому.

32-летний поляк в 2020 году стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов), и Суперкубок УЕФА.

Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса. Гол сезона забил Сон Хынмин из "Тоттенхэма".

В команду года вошли Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, Де Брейне, Алькантара, Месси, Роналду и снова Левандовский.


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