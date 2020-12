Назван лучший футболист 2020 года

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский стал обладателем приза The Best-2020. В голосовании за игрока года поляк обогнал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает zakon.kz.

Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020 прошла в Цюрихе, передает ТАСС.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Мюнхен, чтобы лично вручить награду Левандовскому.

32-летний поляк в 2020 году стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов), и Суперкубок УЕФА.

Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса. Гол сезона забил Сон Хынмин из "Тоттенхэма".

В команду года вошли Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, Де Брейне, Алькантара, Месси, Роналду и снова Левандовский.

???? @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2020! ????



Congratulations to all! Well deserved! ????????????



Read more here ???? https://t.co/1N6pdwB2QG#TheBest pic.twitter.com/DnYAz9y33i