Назван лучший футболист 2020 года
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020 прошла в Цюрихе.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский стал обладателем приза The Best-2020. В голосовании за игрока года поляк обогнал Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает zakon.kz.
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020 прошла в Цюрихе, передает ТАСС.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в Мюнхен, чтобы лично вручить награду Левандовскому.
32-летний поляк в 2020 году стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром турнира (15 голов), и Суперкубок УЕФА.
Тренером года признан Юрген Клопп, которому противостояли Ханси Флик и Марсело Бьельса. Гол сезона забил Сон Хынмин из "Тоттенхэма".
В команду года вошли Алиссон, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Рамос, Дэвис, Киммих, Де Брейне, Алькантара, Месси, Роналду и снова Левандовский.
???? @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2020! ????— FIFPRO (@FIFPro) December 17, 2020
Congratulations to all! Well deserved! ????????????
Read more here ???? https://t.co/1N6pdwB2QG#TheBest pic.twitter.com/DnYAz9y33i
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