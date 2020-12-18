В Казахстане зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в стране подтверждено 145 213 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 декабря 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 145 213 случая, из них:

в ВКО - 18088 (+65),

в городе Нур-Султан - 17432(+54),

в городе Алматы - 17344(+66),

в Атырауской области - 12343(+60),

в Карагандинской области - 11602(+31),

в ЗКО - 8708(+36),

в Павлодарской области - 8071(+98),

в СКО - 7773(+64),

в Костанайской области - 6677(+68),

в Алматинской области - 6405(+43),

в Акмолинской области - 6456(+57),

в городе Шымкент - 5449(+2),

в Жамбылской области - 4820(+25),

в Актюбинской области - 3604(+4),

в Туркестанской области - 3564(+5),

в Мангистауской области - 3539(+10),

в Кызылординской области - 3338(+2).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!