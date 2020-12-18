В Казахстане зафиксировали 690 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в стране подтверждено 145 213 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 15 декабря 2020 года в Казахстане, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 145 213 случая, из них:
в ВКО - 18088 (+65),
в городе Нур-Султан - 17432(+54),
в городе Алматы - 17344(+66),
в Атырауской области - 12343(+60),
в Карагандинской области - 11602(+31),
в ЗКО - 8708(+36),
в Павлодарской области - 8071(+98),
в СКО - 7773(+64),
в Костанайской области - 6677(+68),
в Алматинской области - 6405(+43),
в Акмолинской области - 6456(+57),
в городе Шымкент - 5449(+2),
в Жамбылской области - 4820(+25),
в Актюбинской области - 3604(+4),
в Туркестанской области - 3564(+5),
в Мангистауской области - 3539(+10),
в Кызылординской области - 3338(+2).
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