Минздрав назвал новые цифры по количеству заболевших КВИ-пневмонией

За сутки выздоровели 111 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 декабря, сообщает zakon.kz.

На 18 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 349 человек (13 515 КВИ+ и 11 834 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 389 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 960 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 242 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести – 35 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 18 декабря 2020 года/

За прошедшие сутки было зарегистрирован 24 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 111 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 44 338, случаев с летальным исходом - 468, всего выздоровели – 32 036 человек.

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