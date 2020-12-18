Ученые выяснили, что необходимо человеку для счастья

Чем больше видов птиц проживают возле жилища человека, тем счастливее тот себя чувствует, выяснили специалисты.

Ученые из Калифорнийского политехнического университета пришли к выводу, что пение птиц может значительно улучшить самочувствие человека, даже если это не "живое выступление", а запись, передает zakon.kz со ссылкой на Indepandet.

Выяснить это удалось после того, как ученые провели эксперимент: спрятали колонки на двух участках троп в Боулдерском открытом пространстве и в горных парках в Колорадо. Несколько недель подряд они включали щебетание, а потом опрашивали путешественников, которые проходили по этим маршрутам.

Те, кто слышал пение птиц, сообщили о чувстве благополучия и счастья чаще, чем те, кто гулял без дополнительного звукового сопровождения, - рассказывают авторы эксперимента.

Биолог Клинтон Фрэнсис, который участвовал в исследовании говорит, что для ощутимого результата было достаточно 7-10 минут воздействия звуков на людей.

Также ученые отметили одну деталь - лучше всех себя чувствовали люди, которым казалось, что на природном участке живет больше видов птиц, чем на других территориях.

Наши результаты подчеркивают необходимость того, чтобы менеджеры парков снижали антропогенное шумовое загрязнение. Это не только сделает впечатления посетителей ярче, но и может принести пользу дикой природе, - сказала Даниэль Ферраро, одна из руководителей эксперимента.

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