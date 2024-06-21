Способы управления гормонами счастья: как стимулировать их выработку

Эмоциональное состояние человека не всегда зависит от него самого: затянувшиеся на несколько дней дожди или хронический недосып – и настроение уже на нуле. Zakon.kz узнал, в какие часы люди чувствуют себя счастливыми и почему важно обниматься.

Эмоциональное состояние человека зависит от уровня гормонов, влияющих на чувства. Их называют гормонами счастья, к ним относятся: эндорфин, серотонин, вазопрессин, дофамин и окситоцин. Исследования показали, что нехватка одного из гормонов или снижение выработки приводит к ухудшению настроения, потере уверенности в себе, а также они могут вызывать апатию, тревогу и даже приводить к психическим расстройствам.

Как гормоны влияют на чувства человека

ЭНДОРФИН

Гормон вызывает краткое чувство радости и эйфории. Вырабатывается в нейронах головного мозга, стимулировать выработку эндорфина можно с помощью шоколада, сладостей, спорта, сильных эмоций, ультрафиолета и секса.

ДОФАМИН

Гормон дает человеку чувство уверенности в себе. Вырабатывается в надпочечниках и почках. Выработка дофамина увеличивается при достижении целей.

ОКСИТОЦИН

Действует гормон на эмоциональное состояние человека не напрямую – он понижает уровень тревожности и напряжения. Вырабатывается к гипоталамусе головного мозга. Выработка окситоцина увеличивается во время объятий и массажа.

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ВАЗОПРЕССИН

Гормон вызывает желание заботиться о близких. Возможно, поэтому люди так нуждаются в тех, о ком можно заботиться. Вазопрессин, так же, как и окситоцин, вырабатывается в гипоталамусе.

СЕРОТОНИН

Наиболее известный тип гормонов счастья, отвечающий за общий эмоциональный фон и настроение. Серотонин вырабатывается шишковидной железой. В отличие от вазопрессина стимулировать выработку гормона могут продукты с большим содержанием аминокислоты, а также триптофана. К ним относятся: слива, финики, инжир, помидоры, молоко, соя и черный шоколад. Помимо этого увеличить выработку серотонина помогают солнечные ванны и ароматерапия.

По мнению ученых, нехватка одного или всех гормонов счастья способна приводить к депрессиям и психическим расстройствам.

Что снижает выработку гормонов счастья

Стресс, никотин, алкоголь, антидепрессанты:

эндокринные, инфекционные и вирусные заболевания;

низкая самооценка, нехватка физической активности, неправильное питание.

Сюда можно отнести длительное отсутствие солнечного света из-за особенностей расположения региона (полярная ночь) или плохого климата.

Какие продукты увеличивают выработку гормонов счастья

К вышеназванным продуктам для счастья необходимо добавить еще несколько видов:

апельсины, клубника, ананасы;

бананы, черная смородина, шоколад.

Общее правило. Ученые выяснили, в какие часы уровень гормонов счастья максимальный и минимальный. Уровень счастья на минимум сходит к часу ночи и держится на нем где-то до 02:00-03:00. Далее выработка гормонов начинает расти и достигает своего апогея к 12-ти часам пополудни. Затем идет короткий спад, но к 15:00 уровень выработки гормонов вновь повышается и человек чувствует себя счастливым вплоть до 20:00-21:00.

Как можно увеличить выработку гормонов счастья

Способы увеличить выработку любого из гормонов счастья можно, исходя из его характеристик. Один из давно известных методов: хочешь поднять настроение – съешь шоколадку – прекрасно работает. Перечень продуктов теперь увеличен, а значит, и расширены возможности. Существует и ряд способов, которые не связаны с продуктовой линейкой.

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Занятия спортом и физические нагрузки. В аннотации к эндорфину прямо сказано, что спорт и физические нагрузки стимулируют выработку этого гормона счастья. Если этим заниматься на улице, то в процесс стимуляции будут включается еще один гормон, который вырабатывается под воздействием солнечных или ультрафиолетовых лучей, – серотонин. Победа над ленью, то есть достижение цели, подключает выработку дофамина. Гормон отвечает за уверенность в себе. Так, одним действием можно увеличить сразу группу гормонов счастья.

Высыпаться. Упражнение простое и приятное, тем более что уровень гормонов счастья снижается до минимума к часу ночи, а подъем выработки начинается ближе к девяти часам утра. К слову, хорошо выпить перед сном стакан теплого молока – продукт стимулирует выработку гормона счастья – серотонина – и благотворно влияет на процесс засыпания.

Играйте. Хорошо включить в свой распорядок какие-то игры. Это могут быть подвижные игры – бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис и т.д. А могут быть и баталии за столом, например, лото, шахматы, шашки, нарды и т.д. Можно устраивать соревнования среди коллег, играя в обеденный перерыв или с родными, выбирая для этого вечер или воскресные дни. Во время игр удивительным образом, но в людях "просыпается" ребенок, и они испытывают от участия и победы в игре радостные детские эмоции. А они, как сказано в информации к гормонам счастья, и стимулируют их выработку.

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Развлечения и хобби. Действия, не требующие большой самоотдачи и дающие хороший результат. К примеру, широко разрекламирована премьера спектакля с любимыми артистами. Пойдя в театр, можно переключиться на что-то приятное и снизить напряженность. Сильные эмоции от увиденного снова приводят нас к выработке гормона радости и эйфории – эндорфина. А если все это перенести на хобби, то, если, скажем, закончено вязание теплого и красивого костюмчика для годовалого внука, то женщина сразу получает несколько гормонов – вазопрессин (забота о близких), дофамин (уверенность в себе), окситоцин (снижает тревожность). А еще чувство радости (эндорфин), потому что дело сделано, все получилось в срок и вышло очень красиво.

Каждый человек, зная характеристики гормонов счастья, может выработать для себя свои индивидуальные способы их выработки.